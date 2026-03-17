Армандо Ресендіс веде переговори про захист титулу WBA проти Джермалла Чарло
Мексиканський чемпіон світу у другій середній вазі може провести обов’язковий захист 2 травня в андеркарді бою Рамірес - Бенавідес
близько 1 години тому
Мексиканський боксер Армандо Ресендіс веде переговори щодо захисту титулу чемпіона світу за версією WBA у другій середній вазі (super middleweight) проти американця Джермалла Чарло.
За інформацією BoxingScene, поєдинок можуть провести 2 травня в андеркарді поєдинку між Гільберто Раміресом та Давідом Бенавідесом.
