Джермелл Чарло — про можливий бій із Кроуфордом: «Я б дав йому найкращий поєдинок»
Колишній абсолютний чемпіон світу у першій середній натякнул на поверення у ринг
близько 2 годин тому
Колишній абсолютний чемпіон світу у першій середній вазі Джермелл Чарло (35-2-1, 19 КО) у соціальній мережі заявив про готовність вийти в ринг проти непереможного співвітчизника Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) .
Для мене було б честю битися з ним. Опинитися в ринзі з Кроуфордом — це було б неймовірно. Я б дав йому найкращий бій.
Останній раз американець виходив на ринг у вересні 2023 року, коли програв одноголосним рішенням суддів мексиканцю Саулю Альваресу (63-3-2, 39 KO).
