Президент промоутерської компанії Top Rank Боб Арум для The Ring заявив, що американський чемпіон світу WBO у напівсередній вазі Браян Норман (28-0, 22 КО) здатен стати другим абсолютним чемпіоном у напівсередній вазі в епоху чотирьох поясів.

«Саме такий шлях ми для нього бачимо. Схоже, він може брати вагу без особливих проблем, тож я бачу, що попереду в нього справді блискуча кар’єра.

Він провів блискучий бій з Сасакі. На мою думку, зараз він – король напівсередньої ваги.

У нього величезна впевненість у собі. Він справді класний боксер, чудово відчуває ринг, зберігає холоднокровність – і жоден інший напівсередньоваговик не б’є так сильно, як він.

Наші хлопці знають, як його направити, він отримає кілька великих боїв. Я думаю, що переможець бою Барріоса та Пакʼяо був би непоганим варіантом».