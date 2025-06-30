Арум назвав боксера, з яким може зустрітися переможець бою Пак'яо – Барріос
Це майбутній суперник Хейні?
близько 3 годин тому
Президент промоутерської компанії Top Rank Боб Арум для The Ring заявив, що американський чемпіон світу WBO у напівсередній вазі Браян Норман (28-0, 22 КО) здатен стати другим абсолютним чемпіоном у напівсередній вазі в епоху чотирьох поясів.
«Саме такий шлях ми для нього бачимо. Схоже, він може брати вагу без особливих проблем, тож я бачу, що попереду в нього справді блискуча кар’єра.
Він провів блискучий бій з Сасакі. На мою думку, зараз він – король напівсередньої ваги.
У нього величезна впевненість у собі. Він справді класний боксер, чудово відчуває ринг, зберігає холоднокровність – і жоден інший напівсередньоваговик не б’є так сильно, як він.
Наші хлопці знають, як його направити, він отримає кілька великих боїв. Я думаю, що переможець бою Барріоса та Пакʼяо був би непоганим варіантом».
Поєдинок між Пак'яо та Барріосом відбудеться 19 липня на арені MGM Grand у Лас-Вегасі.
Для 46-річного філіппінця поєдинок з Барріосом буде першим боєм з серпня 2021 року, коли Пак'яо програв Йорденісу Угасу рішенням суддів.