Пак'яо не включив Мейвезера до топ-5 своїх найкращих суперників
У списку легенди боксу – Котто та Де Ла Хойя
близько 8 годин тому
Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях філіппінець Менні Пак'яо в інтерв'ю YouTube-каналу Fight Hub TV назвав п'ять своїх найкращих суперників.
До них увійшли Марко Антоніо Баррера, Ерік Моралес, Хуан Мануель Маркес, Оскар Де Ла Хойя, Мігель Котто та Антоніо Маргаріто.
Також Пакьяо пояснив, чому не включив до цього списку непереможеного американця Флойда Мейвезера.
«Він не бився. Він 12 раундів тікав. Ось як він перемагав. Чесно, навіть шкода, що фанати дивилися на його нудні бої. Адже це не те, чого вони чекають від нас, від бійців».
Нагадаємо, наступний бій легендарного філіппінця відбудеться 19 липня. Його суперником стане володар пояса WBC у напівсередній вазі американець Маріо Барріос.
Раніше Пак'яо заявив, що не проти відбоксувати проти Джервонти Девіса.
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