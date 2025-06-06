Арум назвав наступника Ломаченка – це кривдник Берінчика
Легендарний промоутер покладає на нього великі надії
близько 13 годин тому
Василь Ломаченко / Фото - latimes.com
Президент Top Rank Боб Арум в інтерв'ю FightHype.com назвав нову зірку своєї компанії після рішення володаря титулів IBF та IBO у легкому дивізіоні українця Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) завершити професійну карʼєру.
«Один з моїх чудових бійців, Василь Ломаченко, сьогодні пішов на пенсію, і його наступником стане Кішон.
Тож я з нетерпінням чекатиму на наступні кілька років».
37-річний Василь востаннє виходив на ринг у травні 2024 року, коли переміг Джорджа Камбососа.
Американець 7 червня проведе наступний бій проти Едвіна Де Лос Сантоса на шоу у Норфолку, штат Вірджинія, США.
Нагадаємо, вчора Василь прийняв рішення завершити спортивну кар'єру.