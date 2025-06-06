Арум назвав наступника Ломаченка – це кривдник Берінчика

Легендарний промоутер покладає на нього великі надії

близько 13 годин тому

Василь Ломаченко / Фото - latimes.com
Василь Ломаченко / Фото - latimes.com
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Володимир Кириченко

Президент Top Rank Боб Арум в інтерв'ю FightHype.com назвав нову зірку своєї компанії після рішення володаря титулів IBF та IBO у легкому дивізіоні українця Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) завершити професійну карʼєру.

«Один з моїх чудових бійців, Василь Ломаченко, сьогодні пішов на пенсію, і його наступником стане Кішон.

Тож я з нетерпінням чекатиму на наступні кілька років».

37-річний Василь востаннє виходив на ринг у травні 2024 року, коли переміг Джорджа Камбососа.

Американець 7 червня проведе наступний бій проти Едвіна Де Лос Сантоса на шоу у Норфолку, штат Вірджинія, США.

Нагадаємо, вчора Василь прийняв рішення завершити спортивну кар'єру.

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БоксНовини СпортуКішон ДевісБоб АрумВасиль Ломаченко

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