Арум, що працював з Алі, Тайсоном, Мейвезером та Пак'яо стверджує, що Іноуе краще
Легендарний промоутер Top Rank назвав японця абсолютним №1 у світі боксу
близько 2 годин тому
Наоя Іноуе
Голова Top Rank Боб Арум заявив, що абсолютний чемпіон у другій легшій вазі Наоя Іноуе (31-0, 27 КО) — найкращий боксер, якого він бачив за майже 60 років у спорті, повідомив портал Boxing News 24.
Арум підкреслив: Іноуе перевершує всіх, незалежно від вагової категорії.
За майже 60 років, що я присвятив боксу, не бачив нічого подібного до Іноуе.
27 грудня японець проведе захист титулів проти непереможного мексиканця Алана Пікассо (32-0-1, 17 КО). Бій відбудеться в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
Поділитись