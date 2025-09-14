Іноуе переміг Ахмадалієва та зберіг звання абсолютного чемпіона
Японець переміг одноголосним рішенням суддів
35 хвилин тому
Фото: Getty Images
Абсолютний чемпіон світу у другій найлегшій вазі Наоя Іноуе (31-0, 27 КО) провів захист своїх титулів проти обов’язкового претендента за версією WBA Муроджона Ахмадалієва (14-2, 11 КО) з Узбекистану. Поєдинок відбувся на арені «Аїті Інтернешнл — Ай-Джі Арена» в Японії.
Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою японського боксера одноголосним рішенням суддів. Один арбітр віддав Ахмадалієву три раунди, двоє інших — по два.
Наразі Іноуе посідає третє місце у рейтингу P4P за версією журналу The Ring.
