Денис Сєдашов

Абсолютний чемпіон світу у другій найлегшій вазі Наоя Іноуе (31-0, 27 КО) провів захист своїх титулів проти обов’язкового претендента за версією WBA Муроджона Ахмадалієва (14-2, 11 КО) з Узбекистану. Поєдинок відбувся на арені «Аїті Інтернешнл — Ай-Джі Арена» в Японії.

Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою японського боксера одноголосним рішенням суддів. Один арбітр віддав Ахмадалієву три раунди, двоє інших — по два.

Naoya Inoue delivers a MASTERCLASS, outboxing Murodjon Akhmadaliev for a unanimous decision! Judges gave MJ 2 rounds? Generous. All that trash talk, and MJ just clung to survival. Inoue proves he's not just power and smart when needed. #InoueAkhmadaliev #Boxing pic.twitter.com/cfVU0wbOyJ — BoxingGuru (@B0xingGuru) September 14, 2025

Наразі Іноуе посідає третє місце у рейтингу P4P за версією журналу The Ring.

