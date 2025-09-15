Іноуе – про перемогу над Ахмадалієвим: «Ще один бій, і тоді я дістануся до тебе, Накатані»
Абсолютний чемпіон пригрозив своєму співвітчизнику
9 хвилин тому
Абсолютний чемпіон світу у другій легшій вазі японець Наоя Іноуе (31-0, 27 КО) прокоментував перемогу над тимчасовим володарем титулу WBA узбеком Муроджоном Ахмадалієвим (14-2, 11 КО).
Цитує Іноуе boxingscene.com.
«Я був дуже мотивований зустрітися з таким сильним бійцем, як Муроджон Ахмадалієв. Він дуже добре боксує. Завдяки йому я зміг так добре виступити сьогодні.
У мене в планах битися пізніше цього року в Саудівській Аравії. Ще один бій, і тоді я дістануся до тебе, Дзунто Накатані».
Іноуе переміг Ахмадалієва одностайним рішенням суддів – 117-111, 118-110, 118-110.
27 грудня Наоя має провести наступній бій проти мексиканця Давіда Пікассо. Накатані в цей же день битиметься проти мексиканця Себастьяна Ернандеса.