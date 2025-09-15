Абсолютний чемпіон світу у другій легшій вазі японець Наоя Іноуе (31-0, 27 КО) прокоментував перемогу над тимчасовим володарем титулу WBA узбеком Муроджоном Ахмадалієвим (14-2, 11 КО).

Цитує Іноуе boxingscene.com.

«Я був дуже мотивований зустрітися з таким сильним бійцем, як Муроджон Ахмадалієв. Він дуже добре боксує. Завдяки йому я зміг так добре виступити сьогодні.

У мене в планах битися пізніше цього року в Саудівській Аравії. Ще один бій, і тоді я дістануся до тебе, Дзунто Накатані».