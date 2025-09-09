Відомий тренер Тедді Атлас розповів, з ким Мозесу Ітаумі (13-0, 11 KO) варто розділити ринг. Слова наставника наводить secondsout.com:

Ітаумі потрібен хтось, хто проведе його кілька раундів і задасть йому кілька питань, на які потрібно відповісти, не для нас, а для нього. Йому потрібен такий хлопець, як Хргович, бо в нього гарне підборіддя, його іноді трохи занадто легко вдарити, я розумію, але він великий хлопець.

Він, мабуть, не такий хороший панчер, як Джошуа. Він великий хлопець, він, звичайно, може завдати болю, але я не думаю, що він панчер рівня AJ.

Я не кажу, що він не може бити, будь-хто такого великого розміру може завдати удару з силою. Але я не думаю, що він один з тих особливих панчерів, які б'ють тебе по голові та ламають щиколотку.