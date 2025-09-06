Денис Сєдашов

Відомий тренер і коментатор Тедді Атлас у своєму виступі на YouTube-каналі THE FIGHT заявив, що порівнювати британського важковаговика Мозеса Ітауму (13-0, 11 KO) з Майком Тайсоном – не передчасно.

Атлас відзначив, що Ітаума демонструє сенсаційний талант та фізичні дані, схожі на ті, які мав Тайсон на початку кар’єри.

Він надзвичайно талановитий фізично, так само як і Тайсон у свій час. Вони обидва поєднують швидкість і потужність, наносять удари, які завдають шкоди супернику. Тедді Атлас

За його словами, ключова подібність між легендою боксу та Ітаумою — у вражаючому поєднанні сили та швидкості, що робить їх особливо небезпечними у ринзі.

