Ітаума та Джошуа не зустрінуться у ринзі. Відома причина
Все через спільного тренера Бена Девісона
28 хвилин тому
Фото: Getty Images
Промоутер Френк Воррен заявив, що із задоволенням організував би поєдинок між Мозесом Ітаумою (13-0, 11 КО) та колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО), однак наразі це неможливо через те, що обох тренує Бен Девісон. Слова наводить Sky Sports.
Я б організував цей поєдинок хоч завтра. Але цього не станеться. По-перше, у них один тренер. Це був би великий бій між британцями.
