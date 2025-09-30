Олег Гончар

Американський тренер Бадді Макгірт поділився думками про потенційний бій між чемпіоном WBC у легкій вазі Шакуром Стівенсоном (24-0, 11 КО) та володарем титулу WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопесом (22-1, 13 КО), повідомляє MillCity Boxing.

«Шакуру потрібно викидати більше ударів і контролювати темп бою». Баді Макгірт

Макгірт зазначив, що Стівенсон не може покладатися лише на поодинокі атаки, щоб вигравати раунди проти такого суперника, як Лопес.

За словами Макгірта, Шакуру необхідно збільшити обсяг роботи руками, щоб упевнено закривати раунди та довести свою перевагу. Тренер підкреслив, що Стівенсон має всі необхідні навички, але потребує більшої активності.

Раніше Лопес анонсував, що бій із Стівенсоном відбудеться на початку 2026 року.