Олег Гончар

Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (22-1, 13 КО) заявив, що незабаром буде оголошено про його бій із чемпіоном WBC у легкій вазі Шакуром Стівенсоном (24-0, 11 КО), передає Bad Left Hook.

«Я знову прямую до Вегаса і вже не можу дочекатися зустрічі з Шакуром у ринзі. Офіційне оголошення про бій буде зовсім скоро, подробиці оприлюднять цього тижня. Лунають версії про січень чи лютий, але я за те, щоб провести поєдинок уже в січні — навіщо зволікати?» Теофімо Лопес

Востаннє Лопес виходив у ринг у травні 2025 року, перемігши Арнольда Барбосу. Стівенсон у липні здолав тимчасового чемпіона WBC Вільяма Сепеду. Очікується, що бій може відбутися на початку 2026 року.