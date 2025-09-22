МакГірт вимагає заборонити працювати суддям бою Кроуфорд — Альварес
Тренер розкритикував суддівське рішення
близько 2 годин тому
Американський тренер Бадді МакГірт прокоментував бій абсолютного чемпіона у другій середній вазі Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) проти ексчемпіона світу Сауля Альвареса (63-3-2, 39 КО). У ніч на 14 вересня Кроуфорд переміг Канело одностайним рішенням суддів.
«Я чув, ніби Теренсу потрібні були два останні раунди для перемоги. Але який бій вони дивилися? У таких випадках їм варто сказати: «Здайте ліцензію», адже не може бути, щоб поєдинок виглядав настільки рівним. Це несправедливо. Теренс повністю контролював події з самого початку, і дивно чути, що нібито вирішальними стали саме останні два раунди».
Тренер наголосив, що домінування Кроуфорда було очевидним протягом усього поєдинку.
