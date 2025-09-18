Батько Бенна: «Конор покаже справжню силу в реванші з Юбенком»
Найджел Бенн заявив, що 15 листопада фанати побачать справжнього Конора на рингу
близько 1 години тому
Батько британського боксера першої середньої ваги Конора Бенна (23-1, 14 КО), ексчемпіон світу Найджел Бенн, прокоментував майбутній реванш сина проти чемпіона IBO у середній вазі Кріса Юбенка-молодшого (35-3, 25 КО). Слова боксера навів портал Boxing News 24.
Поєдинок відбудеться 15 листопада на стадіоні «Тоттенгем Готспур» у Лондоні.
Найджел зізнався, що в першому бою у квітні, де Юбенк переміг одноголосним рішенням суддів, Конор був у найгіршій формі.
«Його удари були безсистемні, підготовка виявилася марною. Все ж він зумів кілька разів похитнути суперника, навіть попри передбачуваність атак.
15 листопада з’явиться справжній Конор».
Нагадаємо, Юбенк і Бенн провели першу напружену битву поглядів перед реваншем.