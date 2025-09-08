Олег Гончар

Британський боксер першої середньої ваги Конор Бенн (23-1, 14 КО) опублікував у соціальних мережах відео зі зважування за 10 тижнів до реваншу проти чемпіона IBO у середній вазі Кріса Юбенка-молодшого (35-3, 25 КО).

Наразі Бенн важить 70,8 кг.

Поєдинок відбудеться 15 листопада на стадіоні «Тоттенгем Готспур» у Лондоні, який вміщує 62 тисячі глядачів. Бій пройде в межах середньої ваги (до 72,574 кг) із правилом повторного зважування: боксери не повинні набрати більше 4,53 кг після офіційного зважування, як це було в їхньому першому поєдинку.

У першому бою в 2022 році Юбенк переміг Бенна одноголосним рішенням суддів, що стало єдиною поразкою в кар’єрі Конора.