Юбенк і Бенн провели першу напружену битву поглядів перед реваншем
15 листопада на стадіоні Тоттенгем Готспур відбудеться довгоочікуваний реванш британських зірок боксу
близько 1 години тому
Кріс Юбенк-молодший та Конор Бенн
Чемпіон IBO у середній вазі Кріс Юбенк-молодший (35-3, 25 КО) та британський боксер першої середньої ваги Конор Бенн (23-1, 14 КО) зустрілися для традиційної битви поглядів перед реваншем, повідомляє Boxing Scene.
Їхній поєдинок відбудеться 15 листопада на лондонському стадіоні «Тоттенгем Готспур», який вміщує 62 тисячі глядачів.
Попередній бій між боксерами відбувся у квітні 2025 року на цій же арені. Тоді Юбенк здобув перемогу одностайним рішенням суддів, але Конор був незгодним з результатом.