Ексчемпіон світу Тоні Белью в інтерв’ю Football Blog назвав наступного абсолютного чемпіона надважкої ваги після Олександра Усика (24-0, 15 KO):

Олександр Усик просто піде у захід сонця і скаже: «З мене досить». Коли він це зробить, ви побачите, що всі вони кинуться до поясів, а потім ви знайдете менш гідних чемпіонів, а потім з'явиться хтось інший.

Мозес Ітаума зачистить (дивізіон). І тоді у вас знову буде чинний, беззаперечний чемпіон. Але йому доведеться пройти через свій перший рік лайна. І це буде лайно.