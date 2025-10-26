Колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) висловився про поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO). «Циганського короля» цитує fightnews.info:

Усик – особливий талант. Він гарний боксер, але Фабіо -– небезпечний панчер. Я впевнений, що якщо він влучить у будь-якого суперника, то нокаутує його. Вордлі дуже сильний, він довго зберігає свою міць, тому Фабіо дуже добре виступив у бою з Джозефом Паркером.

Перед поєдинком проти Паркера всі казали, що Вордлі не має аматорського досвіду. Але досвід по любителям нічого не означає. Джордж Форман мав 11 аматорських боїв, але він завоював золоту медаль на Олімпіаді. Це нічого не означає. Вордлі – великий і сильний хлопець у грі великих хлопців. Тож вітаю Фабіо та його команду.