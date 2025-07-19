Колишній чемпіон світу Тоні Белью в інтерв’ю bet365.com висловився про реванш Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO):

Усик – найкращий надважковаговик у світі. Він, мабуть, найкращий надважковаговик нашої епохи, у цьому вже немає жодних сумнівів. Він неймовірний у своїй справі. Дюбуа був неймовірним. Я неодноразово списував його з рахунків, але він повернувся, щоб довести протилежне.

Йому потрібно дати шанс, і він єдиний має шанс… Але Усик вже змусив його здатися одного разу, тож чи зможе він змусити його зробити це знову? (Дюбуа) зараз на тому етапі своєї кар'єри, коли він подолав такі негаразди, і він найбільш впевнений у собі, ніж будь-коли.