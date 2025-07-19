Колишній чемпіон світу у надважкій вазі британець Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) розповів, чи розглянув би варіант поєдинку з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО), якби той переміг чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Цитує Ф’юрі boxingscene.com.

«Це було б неймовірно. Думаю, Френк Воррен зробив фантастичну роботу з Даніелем. Він вивів його з аматорського боксу до чемпіонства у світі. Тепер його називають Убивцею королів. Він дуже добре себе проявив, і я щиро радий за нього.

Коли він торік бився з Джошуа на «Вемблі», мені було неприємно це казати, але я був єдиним, хто в прямому ефірі сказав, що Дюбуа переможе. І це не тому, що він кращий чи гірший, просто в них схожі стилі, але Даніель значно молодший – на 10 років.

Але якби цей бій з Дюбуа таки відбувся, я просто розбив його в пух і прах. Я б відбив йому вуха з однією рукою за спиною. Думаю, всі це знають. У нього недостатньо швидкі рефлекси. Він не має достатньої швидкості, ні в руках, ні в ногах, щоб боксувати зі мною. Я б його нокаутував.

Я не думаю, що Дюбуа взагалі переможе Усика. Усик – хитрий, досвідчений суперник, він багато рухається. Ми всі знаємо: якщо стояти прямо перед Даніелем Дюбуа, він проб’є в тобі діру. Але якщо навколо нього постійно рухатися – він, швидше за все, втомиться і десь після восьмого раунду сяде на коліно після джебу».