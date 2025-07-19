Дюбуа: «Як Усик посмів говорити подібне?»
Даніель отримав додаткову мотивацію взяти реванш в українця
близько 5 годин тому
Фото: K2 Promotions
Чемпіон IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) пригадав події після першого поєдинку з Олександром Усиком (23-0, 14 KO). Слова британця наводить sport.ua:
Пам'ятаю, що після нашого бою він почав зі мною говори, як з якимось пацаном. Як він посмів говорити подібне? Не можу дочекатися реваншу, щоб також виправити це. Цього разу я скажу останнє слово.
Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика нокаутом у 9-му раунді.