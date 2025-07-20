Олег Гончар

Колишній чемпіон світу Тоні Белью різко відреагував на появу влогера Джейка Пола (12-1, 7 КО) на ринг після перемоги Олександра Усика (24-0, 15 КО) над Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Усик здобув ефектний нокаут у п’ятому раунді, а потім до нього вийшов Пол для стердауна. Олександр та Джейк можуть провести бій в ММА.

Белью висловив обурення, що Пола допустили до рингу для стердауну з Усиком.

«Це що, якийсь невдалий жарт?» Тоні Белью

На його думку, навіть Томмі Ф’юрі, який переміг Пола, не отримав би такого шансу, а Джейка взагалі не мали б пускати. Белью вважає, що єдиним гідним суперником для Усика зараз є Джозеф Паркер.

Белью наголосив, що подібні дії Пола більше схожі на шоу, ніж на серйозний виклик, і закликав зосередитися на гідних суперниках для Усика.

Нагадаємо, Джейку Полу наразі готові організувати боксерський поєдинок проти Ентоні Джошуа.