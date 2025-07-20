Белью розкритикував рішення пустити Джейка Пола на ринг до Усика
Колишній чемпіон не стримав емоцій через появу блогера після перемоги Усика над Дюбуа
близько 3 годин тому
Колишній чемпіон світу Тоні Белью різко відреагував на появу влогера Джейка Пола (12-1, 7 КО) на ринг після перемоги Олександра Усика (24-0, 15 КО) над Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).
Усик здобув ефектний нокаут у п’ятому раунді, а потім до нього вийшов Пол для стердауна. Олександр та Джейк можуть провести бій в ММА.
Белью висловив обурення, що Пола допустили до рингу для стердауну з Усиком.
«Це що, якийсь невдалий жарт?»
На його думку, навіть Томмі Ф’юрі, який переміг Пола, не отримав би такого шансу, а Джейка взагалі не мали б пускати. Белью вважає, що єдиним гідним суперником для Усика зараз є Джозеф Паркер.
Белью наголосив, що подібні дії Пола більше схожі на шоу, ніж на серйозний виклик, і закликав зосередитися на гідних суперниках для Усика.
Нагадаємо, Джейку Полу наразі готові організувати боксерський поєдинок проти Ентоні Джошуа.