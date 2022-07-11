Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
15:35
Телемагазин
15:15
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Чоловіки. Фінал чотирьох. Матч за 3 місце

Белью: «Я би не став докоряти Ф’юрі, що він не бажає битися з Усиком»

Колишній суперник українця відчув міць Олександра на собі
Бокс Професійний бокс
13:09
Белью: «Я би не став докоряти Ф’юрі, що він не бажає битися з Усиком»
Фото: XSPORT

Ексчемпіон світу Тоні Белью в інтерв’ю iFL TV заявив, що розуміє бажання Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) не виходити в ринг з Олександром Усиком (19-0, 13 KO):

Я би не став йому докоряти, якщо він не бажає битися з Усиком. Як я розумію, Ф’юрі пропонували бій з Олександром. І він відмовився битися без проміжного бою. Це те, що мені говорили про цю ситуацію.

Усик хоче битися з Тайсоном та погодився на це. І саме Ф’юрі сказав ні Усику, наскільки я можу довіряти інформації. Я не лізу в справи інших людей, я там зайвий. Тайсону я можу побажати тільки удачі.

Нагадаємо, що з Усиком «Циганський король» готовий битися за 500 мільйонів, а з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) – безкоштовно.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Тоні Білями

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Він здатний перемогти будь-кого». Белью поділився думками щодо реваншу Усик – Джошуа
«Він здатний перемогти будь-кого». Белью поділився думками щодо реваншу Усик – Джошуа
Бокс Професійний бокс
14:53
З Усиком – за 500 мільйонів, з Джошуа – безкоштовно. Ф’юрі сподівається на перемогу Ентоні, аби повернутися в ринг
З Усиком – за 500 мільйонів, з Джошуа – безкоштовно. Ф’юрі сподівається на перемогу Ентоні, аби повернутися в ринг
Бокс Професійний бокс
11:45
Паркер назвав фаворита реваншу Усик – Джошуа
Паркер назвав фаворита реваншу Усик – Джошуа
Бокс Професійний бокс
10 липня 12:32
Хей: «Джошуа потрібно влаштувати з Усиком вуличну бійку»
Хей: «Джошуа потрібно влаштувати з Усиком вуличну бійку»
Бокс Професійний бокс
10 липня 11:32
Хірн: «Я буду в шоці, якщо Джошуа завершить кар’єру в разі поразки від Усика»
Хірн: «Я буду в шоці, якщо Джошуа завершить кар’єру в разі поразки від Усика»
Бокс Професійний бокс
09 липня 19:49
«Навіть за всі гроші світу я не хочу битися. Я віддав усе, що міг дати». Ф’юрі мав піти з боксу ще після Уайлдера
«Навіть за всі гроші світу я не хочу битися. Я віддав усе, що міг дати». Ф’юрі мав піти з боксу ще після Уайлдера
Бокс Професійний бокс
09 липня 17:25

Новини: Бокс

«Він здатний перемогти будь-кого». Белью поділився думками щодо реваншу Усик – Джошуа
«Він здатний перемогти будь-кого». Белью поділився думками щодо реваншу Усик – Джошуа
Професійний бокс
14:53
Арум, який він, до біса, канадець? Бетербієв приїхав в гості до кадирова і «вилизав йому дупу»
Арум, який він, до біса, канадець? Бетербієв приїхав в гості до кадирова і «вилизав йому дупу»
Професійний бокс
14:17
Белью: «Я би не став докоряти Ф’юрі, що він не бажає битися з Усиком»
Белью: «Я би не став докоряти Ф’юрі, що він не бажає битися з Усиком»
Професійний бокс
13:09
Колишній тренер Ф'юрі: «Я впевнений, що Джошуа може перемогти Усика»
Колишній тренер Ф'юрі: «Я впевнений, що Джошуа може перемогти Усика»
Професійний бокс
12:03
З Усиком – за 500 мільйонів, з Джошуа – безкоштовно. Ф’юрі сподівається на перемогу Ентоні, аби повернутися в ринг
З Усиком – за 500 мільйонів, з Джошуа – безкоштовно. Ф’юрі сподівається на перемогу Ентоні, аби повернутися в ринг
Професійний бокс
11:45
Майкі Гарсія: «Джошуа потрібно прийняти бій, бути агресивним, показати Усику, що в нього є»
Майкі Гарсія: «Джошуа потрібно прийняти бій, бути агресивним, показати Усику, що в нього є»
Професійний бокс
09:15
Хей поставив Усика на друге місце в Топ-5 кращих боксерів хевівейта
Хей поставив Усика на друге місце в Топ-5 кращих боксерів хевівейта
09:10
Бронер дізнався ім'я наступного суперника
Бронер дізнався ім'я наступного суперника
Професійний бокс
08:48
Тренер Джошуа: «У Ентоні в руках неймовірна сила. Він має вийти з бажанням перемогти нокаутом»
Тренер Джошуа: «У Ентоні в руках неймовірна сила. Він має вийти з бажанням перемогти нокаутом»
Професійний бокс
10 липня 18:47
Всі новини

Популярні новини

Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Бокс Професійний бокс
07 липня 08:45
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Бокс Професійний бокс
06 липня 16:28
Бех вже красується в формі збірної росії
Бех вже красується в формі збірної росії
Біатлон
04 липня 20:35
«Усик зруйнує спадщину Ф'юрі». Екс-чемпіон світу розклав всі карти в хевівейті
«Усик зруйнує спадщину Ф'юрі». Екс-чемпіон світу розклав всі карти в хевівейті
Бокс Професійний бокс
07 липня 12:59
1
Всі новини