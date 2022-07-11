Белью: «Я би не став докоряти Ф’юрі, що він не бажає битися з Усиком»

Колишній суперник українця відчув міць Олександра на собі

Фото: XSPORT

Ексчемпіон світу Тоні Белью в інтерв’ю iFL TV заявив, що розуміє бажання Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) не виходити в ринг з Олександром Усиком (19-0, 13 KO):



Я би не став йому докоряти, якщо він не бажає битися з Усиком. Як я розумію, Ф’юрі пропонували бій з Олександром. І він відмовився битися без проміжного бою. Це те, що мені говорили про цю ситуацію. Усик хоче битися з Тайсоном та погодився на це. І саме Ф’юрі сказав ні Усику, наскільки я можу довіряти інформації. Я не лізу в справи інших людей, я там зайвий. Тайсону я можу побажати тільки удачі.

Нагадаємо, що з Усиком «Циганський король» готовий битися за 500 мільйонів, а з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) – безкоштовно.