Бенавідес: «Кроуфорд – один з найвеличніших бійців в історії»
Девід висловився про перемогу Теренса над Канело
1 день тому
Фото: SHOWTIME
Девід Бенавідес (30-0, 24 KO) в інтерв’ю DAZN Boxing висловився про поєдинок Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) та Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO):
Я хочу щиро привітати Теренса Кроуфорда, він увійшов до історії цього виду спорту того, що вдається небагатьом. Він один з найвеличніших бійців в історії. Він не тільки піднявся на три вагові категорії, але й переміг одного з найкращих бійців свого покоління. Я не пам'ятаю, щоб коли-небудь в історії хтось піднімався з вагою 67 кг і ставав чемпіоном у надсередній вазі. Він не тільки чудовий боєць… З цього бою можна було зрозуміти, який він завзятий боєць.
Бенавідес вважає, що Канело боїться поєдинку з ним.