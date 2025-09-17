Спаринг-партнер Кроуфорда не вірить у бій Бенавідеса з Теренсом
Давид не збирається повертатися в другу середню вагу
6 хвилин тому
Американський боксер Аларенц Стентон (9-1, 7 КО), спаринг-партнер абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО), поділився думками про чемпіона WBC у напівважкій вазі Давида Бенавідеса (30-0, 24 КО) в інтерв’ю Boxing News 24/7.
«Бенавідесу немає сенсу повертатися у другу середню вагу. Йому слід залишитися у напівважкій, завоювати цю категорію, а вже після цього переходити у важку».
Аларенц вважає, що 28-річний Бенавідес має зосередитися на захисті пояса та об’єднанні титулів з Дмитром Біволом.
Щодо Кроуфорда, Стентон зазначив, що Кроуфорд далекий від завершення кар'єри, оскільки він виглядає не на свої 38 років, а на 28 років.