Сергій Разумовський

Бенавідес розгромив Раміреса та став чемпіоном світу у третій ваговій категорії. У ніч на неділю, 3 травня, в Лас-Вегасі відбувся великий вечір боксу, головною подією якого став титульний поєдинок у важкій вазі.

У рингу зустрілися мексиканець Хільберто Рамірес (48:1, 30 KO) — володар поясів WBO та WBA у категорії до 90,7 кг, та непереможений американець Девід Бенавідес (31:0, 25 KO).

Бенавідес із перших секунд захопив ініціативу. Американець активно пресингував суперника, працював серіями та регулярно пробивав захист чемпіона. Рамірес намагався відповідати кількістю ударів і нав’язати силовий бокс, однак помітно поступався опоненту у швидкості.

У четвертому раунді Рамірес опинився у складній ситуації після небезпечного пропущеного удару. Мексиканець продовжив поєдинок і навіть провів непоганий відрізок у п’ятому раунді, проте переломити хід бою не зміг.

У шостому, вирішальному раунді Бенавідес знову посилив тиск. Після серії точних ударів Рамірес опустився на канвас і відмовився продовжувати зустріч. Таким чином, Девід Бенавідес здобув дострокову перемогу та став чемпіоном світу вже у третій ваговій категорії. Для американця це був успішний дебют у ліміті важкої ваги та один із найяскравіших виступів у кар’єрі.