Сергій Разумовський

У Києві у неділю, 3 травня, відбудеться чергове українське «Класичне». Динамо прийматиме Шахтар у межах 26-го туру української Прем’єр-Ліги. Матч пройде на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського, стартовий свисток запланований на 18:00.

🆚 Ситуація перед матчем

Динамо підходить до принципового протистояння після яскравої переможної серії. У попередньому турі команда Ігоря Костюка видала один із найефектніших матчів сезону, здолавши Кривбас у надрезультативній грі. Кияни поступалися після першого тайму з рахунком 1:4, однак зуміли здійснити камбек. Вирішальний м’яч ударом п’ятою забив Андрій Ярмоленко, який перед цим ще й зрівняв рахунок. Ця зустріч стала найрезультативнішою в історії української Прем’єр-Ліги.

Також Динамо продовжує боротьбу в Кубку України. Раніше кияни впевнено перемогли Буковину та вийшли до фіналу, де мають зіграти проти Чернігова. У чемпіонаті ситуація для столичного клубу залишається непростою: перед очною зустріччю відставання від Шахтаря становить 13 очок. Водночас Динамо ще зберігає шанси поборотися за другу позицію, адже від ЛНЗ команду відділяють шість очок, а від Полісся — лише два. Крім того, у киян є матч у запасі щодо черкаського клубу.

Шахтар підходить до гри у статусі лідера чемпіонату. Донеччани у попередніх турах збільшили відрив від ЛНЗ і наразі випереджають другу команду таблиці на сім очок, маючи ще й гру в запасі — саме проти Динамо. Водночас для команди Арди Турана найближчий тиждень буде особливо складним через єврокубкове навантаження. Шахтар уже провів перший півфінальний матч Ліги конференцій проти Крістал Пелес у Кракові, де поступився 1:3. Попереду — матч-відповідь у Лондоні, але перед ним донеччанам належить зіграти принципову зустріч у Києві.

📊 Статистичні дані перед протистоянням

У поточному сезоні УПЛ серед гравців Динамо найбільше матчів провів Піхальонок — 24. Нещерет і Волошин мають по 23 поєдинки, Михавко — 21, Бражко та Буяльський — по 20. У Шахтаря лідером за цим показником є Матвієнко з 24 матчами, Бондар і Очеретько зіграли по 23, Різник і Бондаренко — по 22.

Щодо мотивації сторін, то для Динамо цей матч має серйозне турнірне значення, адже команда продовжує боротьбу за другу сходинку. Пономаренко з 11 голами очолює бомбардирську гонку та матиме додатковий стимул зміцнити лідерство.

Не менш важливою є інтрига навколо Андрія Ярмоленка. Він може побити рекорд за голами в українському класичному, де наразі має вісім м’ячів, як і Артем Мілевський. Крім того, на рахунку Ярмоленка 121 гол у чемпіонатах України, і до рекорду Максима Шацьких йому бракує трьох результативних ударів.

📹 Де дивитися матч у прямому ефірі?

Окрема увага — трансляції матчу. Поєдинок Динамо — Шахтар можна буде переглянути безкоштовно на офіційному YouTube-каналі Динамо. Також гра буде доступна на всіх платформах, де транслюється UPL.TV.

⚖️ Хто розсудить команди?

Головним арбітром зустрічі призначено О. О. Афанасьєва з Харкова. Йому допомагатимуть І. О. Рибченко із Запоріжжя та Д. М. Романов із Дніпра. Четвертий арбітр — С. С. Задиран із Київської області. За VAR відповідатиме В. В. Новохатній із Черкас, асистент ВАА — М. С. Стрілецька із Сум.