Сергій Разумовський

Бенфіка у матчі 32-го туру португальської Прімейри втратила очки на виїзді в поєдинку проти Фамалікана. Зустріч завершилася результативною нічиєю 2:2, а команда Жозе Моурінью догравала матч у меншості після вилучення Ніколаса Отаменді.

Цей результат фактично поставив крапку в чемпіонській гонці для лісабонського клубу. Бенфіка остаточно втратила шанси наздогнати Порту в боротьбі за титул, хоча залишається однією з найцікавіших команд сезону з погляду статистики. Попри втрату чемпіонських перспектив, лісабонці досі не зазнали жодної поразки у чемпіонаті. Водночас саме велика кількість нічиїх стала ключовою проблемою для команди — Бенфіка вже 10 разів ділила очки із суперниками.

Особливу увагу в цьому матчі привернула ситуація з українським півзахисником Георгієм Судаковим. 23-річний футболіст «орлів» знову не отримав ігрового часу та провів увесь поєдинок на лаві запасних. Для українця це вже четвертий матч поспіль без виходу на поле — за цей відрізок він має 0 зіграних хвилин.

При цьому Жозе Моурінью у грі проти Фамалікана використав лише три заміни з п’яти можливих. Тобто тренерський штаб мав можливість випустити Судакова на поле, однак вкотре залишив українського хавбека поза грою. Така ситуація лише посилює розмови навколо ролі футболіста в команді та його подальших перспектив у лісабонському клубі.

Судаков перейшов до Бенфіки з Шахтаря влітку минулого року. Український півзахисник перебрався до португальського клубу на правах оренди, яка передбачає обов’язковий викуп у 2026 році. У поточному сезоні Георгій провів 36 матчів за Бенфіку в усіх турнірах, у яких відзначився 4 забитими м’ячами та 4 результативними передачами.

Раніше вже з’являлася інформація щодо того, чи є конфлікт між Судаковим і головним тренером Бенфіки Жозе Моурінью. На тлі відсутності ігрової практики в останніх матчах ця тема знову стає актуальною для українського півзахисника.