Бенавідес відмовився від ідеї бою з Кроуфордом
Девід не збирається повертатися у надсередню категорію
близько 18 годин тому
Фото: Instagram
Чемпіон WBC у напівважкій вазі Девід Бенавідес (30-0, 24 KO) висловився про потенційне повернення у надсередню вагу. Слова американця наводить vringe.com:
Нехай Кроуфорд живе. Надсередня вага – це його дивізіон. Я втратив інтерес до цієї категорії вже давно. Я знаю, що можуть запропонувати багато грошей, щоб спуститися в 76,2 кг, але мені комфортніше 79,4 кг. Я не маю інтересу спускатися.
Бенавідес вважає, що Канело боїться з ним битися.
