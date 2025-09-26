Володар титулу WBC у напівважкому дивізіоні Девід Бенавідес (30-0, 24 КО) для The Ring відреагував на слова американського ведучого Макса Келлермана про те, що він найближчий з усіх боксерів до Хуліо Сезара Чавеса-старшого.

«Велике спасибі за комплімент. Хуліо Сесар Чавес – це людина, на яку ми дуже рівняємося. Він був великим бійцем. Це один із найвидатніших мексиканських боксерів усіх часів, і для мене честь навіть бути поставленим в одну категорію з ним.

Я женуся за Бетербієвим, я женуся за Біволом, знаєте, я женуся за Сурдо Раміресом у крузервейті. Перед вами той, хто буде гнатися за всіма ними. Ці хлопці – монстри, але це світ монстрів. Я не збираюся тікати від чогось.

Мене вже нудить від того, що боксери отримують найлегші бої тільки тому, що за це платять найбільші гонорари. Зрештою справа навіть не в грошах – йдеться про те, щоб дати фанатам великі бої, на які вони заслуговують. Вони платять гроші, тож давайте вийдемо на війну».