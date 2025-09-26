Бенавідес буде полювати на лідерів дивізіону Гвоздику
Чемпіон світу не забув і про крузервейт
близько 24 годин тому
Володар титулу WBC у напівважкому дивізіоні Девід Бенавідес (30-0, 24 КО) для The Ring відреагував на слова американського ведучого Макса Келлермана про те, що він найближчий з усіх боксерів до Хуліо Сезара Чавеса-старшого.
«Велике спасибі за комплімент. Хуліо Сесар Чавес – це людина, на яку ми дуже рівняємося. Він був великим бійцем. Це один із найвидатніших мексиканських боксерів усіх часів, і для мене честь навіть бути поставленим в одну категорію з ним.
Я женуся за Бетербієвим, я женуся за Біволом, знаєте, я женуся за Сурдо Раміресом у крузервейті. Перед вами той, хто буде гнатися за всіма ними. Ці хлопці – монстри, але це світ монстрів. Я не збираюся тікати від чогось.
Мене вже нудить від того, що боксери отримують найлегші бої тільки тому, що за це платять найбільші гонорари. Зрештою справа навіть не в грошах – йдеться про те, щоб дати фанатам великі бої, на які вони заслуговують. Вони платять гроші, тож давайте вийдемо на війну».
22 листопада Давід проведе бій проти Ентоні Ярда.
Раніше Бенавідес зізнався, що готовий повернутися до суперсередньої ваги задля поєдинку з Теренсом Кроуфордом.