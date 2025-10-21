Британський боксер першого середнього дивізіону Конор Бенн (23-1, 14 KO) поділився думками про перший бій проти володаря титулу IBO у середній вазі Кріса Юбенка-молодшого (35-3, 25 КО).

Цитує Бенна boxingscene.com.

«Я знав, що завдаю йому болю, бо він здавався вразливим. Здавалося, що в будь-який момент я можу нанести йому вирішальний удар. Але я ніколи не думав: «Чи виграв я цей раунд? Скільки раундів я виграв?» Я був настільки захоплений насиллям.

Я справді думав, що нокаутую його. Я був так близько, і просто захопився. Це відсутність дисципліни. Я більше розчарований у собі за відсутність дисципліни, ніж за будь-що інше.

Вони оголосили, що він виграв, він впав на підлогу, він шокований. Я думав, що виграв бій. Я відчував, що диктую темп, я наносив більш потужні удари, більш руйнівні удари, більш ефектні удари. Треба віддати йому 11 і 12 раунди, але в той момент я відчував, що виграв бій.

Але з іншого боку, він мав хорошу інтенсивність роботи. Це не були руйнівні удари. Це були безладні удари, він зробив їх безладними. Він добре використовував свою вагу, але, слухайте, я б не сказав, що це було пограбування. Результат був занадто близьким, щоб його визначити. Але моя недисциплінованість віддала цей бій».