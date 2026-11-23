Берінчик – після перемоги над Ханаковим: «Maybe last dance»
Титулований боксер заінтригував своїх фанатів
Колишній чемпіон світу з боксу Денис Берінчик (19-2, 9 КО) після перемоги над українською легендою кулачних поєдинків Боваром Ханаковим відповів на питання, чи був цей бій останнім у його кар’єрі.
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«Дуже круто. Бовар і спровокував, і домовились, і покликав мене, і ми це зробили».
Це останній був твій бій чи все-таки, можливо, ні?
«Maybe last dance».
Нагадаємо, Берінчик переміг Ханакова одностайним рішенням суддів.
Денис у серпні програв одностайним рішенням суддів Сему Ноуксу в бою за титул WBO International.
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