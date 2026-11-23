Колишній чемпіон світу з боксу Денис Берінчик (19-2, 9 КО) після перемоги над українською легендою кулачних поєдинків Боваром Ханаковим відповів на питання, чи був цей бій останнім у його кар’єрі.

Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua

«Дуже круто. Бовар і спровокував, і домовились, і покликав мене, і ми це зробили».

Це останній був твій бій чи все-таки, можливо, ні?

«Maybe last dance».

Нагадаємо, Берінчик переміг Ханакова одностайним рішенням суддів.

Денис у серпні програв одностайним рішенням суддів Сему Ноуксу в бою за титул WBO International.