Берінчик одностайнім рішенням суддів здолав Ханакова на турнірі Arena
Бій пройшов за правилами боксу в рукавичках для ММА
Колишній чемпіон світу у легкій вазі Денис Берінчик (20-2, 9 КО) одноголосним рішенням суддів переміг бійця Бовара Ханакова на турнірі промоушену Arena.
Поєдинок проходив за правилами боксу, проте у рукавичках для ММА, і тривав всі відведені п'ять раундів.
Найнебезпечніший епізод стався у четвертій трихвилинці, коли Денис влучив у суперника аперкотом і правим хуком.
Берінчик переважив Ханакова напередодні поєдинку у Києві.
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