Берінчик переважив Ханакова напередодні поєдинку у Києві
Боксери вийдуть у ринг у рукавичках для змішаних єдиноборств
Колишній чемпіон світу з боксу Денис Берінчик (19-2, 9 КО) та український боєць Бовар Ханаков успішно пройшли офіційну процедуру зважування напередодні головного поєдинку вечора єдиноборств від промоушену Arena.
За підсумками зважування Берінчик виявився важчим за свого опонента на один кілограм — вага ексчемпіона світу склала 66 кг, тоді як Ханаков показав — 65 кг.
Бій відбудеться у Києві завтра, 22 листопада.
Стало відомо, хто в Україні транслюватиме шоу ARENA 2, де головним буде бій Берінчик – Ханаков.
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