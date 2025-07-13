Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу американець Андре Ворд для Seconds Out поділився своєю думкою про майбутній реванш за титул абсолюту у хевівейті між українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

За словами Ворда, він бачить фаворитом цієї зустрічі українського чемпіона.

«Це хороший бій, але ви маєте схилятися на бік Усика, просто з огляду на те, що в нього більше спецефектів, він здатен зробити більше. Дюбуа – не супербездоганний, але він дуже сильний і досить умілий. Він вміє важко бити, ми бачили, як він це робить. Є суперечки з приводу того, чи впустив він Усика ударом по корпусу. Це цікавий бій, відмінний поєдинок».

Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.

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