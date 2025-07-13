У команді Дюбуа знайшли ключ до перемоги над Усиком
Чарльз впевнений у позитивному результаті поєдинку, який відбудеться 19 липня
близько 1 години тому
Тренер Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) Дон Чарльз висловився про реванш з Олександром Усиком (23-0, 14 KO). Слова наставника наводить vringe.com:
Ми збирали інформацію. Даніель бився з Усиком 24 місяці тому, і вони відчули одне одного. Вони були разом у рингу. Усик відчув Даніеля в Польщі, і Даніель також це зробив. Отже, вони обидва зібрали інформацію один про одного, і вони тренуються особисто з тренерами. Наш обов'язок, це те, за що нам платять, використовувати цю інформацію, яку ми зібрали тоді, 2 роки тому. Ми зібрали дані про Усика, вивчили його, з'єднали все. Так, як я вже говорив, ми розробили матір усіх планів на бій, щоб допомогти нашому молодому чоловікові Даніелю Дюбуа здобути перемогу, в яку ми дійсно віримо. Він буде переможцем 19 липня!