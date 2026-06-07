Біллем-Сміт переміг технічним нокаутом на дебютному шоу Zuffa Boxing поза США
Британець знищив Раяна Розіцького
близько 1 години томуПідписатися в
Кріс Біллем-Сміт / Фото - BBC
Колишній чемпіон світу у важкому дивізіоні британець Кріс Біллем-Сміт (22-2, 14 KO) здобув перемогу над канадським боксером Раяном Розіцьким (21-2-1, 20 КО).
Біллем-Сміт переміг суперника технічним нокаутом – Розіцький не вийшов на восьмий раунд бою.
Поєдинок пройшов на вечорі боксу Zuffa Boxing 07 у Борнмуті, Велика Британія.
Біллем-Сміт у квітні 2025-го одноголосним рішенням суддів переміг Брендона Глентона.
Розіцький в березні 2024-го нокаутував Жерардо Мелладо у 2-му раунді.
Нагадаємо, Андрій Боришполець нокаутував Рамундо та став чемпіоном IBO Continental.
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