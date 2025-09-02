Олег Гончар

Чемпіон IBF у важкій вазі Джей Опетая (28-0, 22 КО) готовий виплатити шестизначну компенсацію обов’язковому претенденту Гюсейну Чінкарі (23-0, 19 КО), щоб провести об’єднувальний бій із чемпіоном WBO Крісом Біллем-Смітом (20-2, 14 КО) уже взимку, повідомляє The Ring.

Спочатку Опетая мав захищати титул проти Чінкари, а потім планував бій із володарем поясів WBA та WBO Гільберто Раміресом у 2026 році. Проте Рамірес відновлюється після операції на плечі, а WBO наказала Біллему-Сміту битися за тимчасовий титул проти Романа Фресса. Зараз перемовини між командами Опетаї та Біллема-Сміта активізувалися, і бій може відбутися в грудні.

Менеджер Опетаї Мік Френсіс підтвердив, що команда вже веде переговори щодо поєдинку:

«Ми говорили про бій із Крісом Біллем-Смітом у грудні. Поки Рамірес відновлюється, Джей хоче найгучніших боїв у дивізіоні. У крузервейті є Опетая — і тільки потім усі інші». Джей Опетая

Тендер на бій Опетая – Чінкара був запланований на 2 вересня в Нью-Джерсі, де команда австралійця розраховувала провести поєдинок на батьківщині. Однак варіант із компенсацією Чінкарі залишається ймовірним для організації бою з Біллем-Смітом.

Раніше повідомлялося, що Опетая розглядає дебют у надважкій вазі проти Дерека Чісори, але боксер наголосив, що його пріоритет — об’єднання титулів у крузервейті.