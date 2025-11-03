Бій Раміреса проти Бенавідеса може пройти в 2026-му році
В Golden Boy підтвердили переговори про об'єднавчий бій
близько 2 годин тому
Президент Golden Boy Ерік Гомес розкрив деталі потенційного поєдинку між чемпіоном WBA та WBO у важкій вазі Хільберто Раміресом (48-1, 30 КО) та власником титулу WBC в напівважкому дивізіоні Давидом Бенавідесом (30-0, 24 КО).
Про це Гомес заявив в інтерв'ю для Boxing News 24/7.
За його словами, переговори вже ведуться, і обидві сторони високо мотивовані.
«Ми працюємо над цим. Зараз тривають переговори про великий бій у 2026 році між Зурдо і Бенавідесом».
Поєдинок залежить від результатів найближчих боїв: Раміресу потрібно здолати Джая Опетаю в об'єднавчому бою, а Бенавідесу — Ентоні Ярда. Якщо мексиканці пройдуть цих суперників, то їх бій неминучий.
«Обидві сторони дуже зацікавлені. Давід дуже схвильований – він каже мені: «Чоловіче, я хочу битися із Зурдо; це буде грандіозна мексиканська битва». Ми мали дуже хороші переговори із Самсоном Левковичем, промоутером Зурдо. Все складається».
Нагадаємо, Давід Бенавідес планує перейти у вагову до Усика.
