Ентоні Ярд заявив, що чекає сенсації від бою з Бенавідесом
Боксер прогнозує видовищний бій з чемпіоном WBC
близько 2 годин тому
Боксер напівважкої ваги Ентоні Ярд (26-3, 24 КО) поділився очікуваннями від майбутнього бою з непереможеним чемпіоном WBC Давидом Бенавідесом (30-0, 24 КО).
За словами Ярда, зустріч обіцяє стати справжньою сенсацією завдяки стилю обох бійців, що гарантує динамічний і насичений поєдинок.
Ярд висловив повагу до суперника, зазначивши, що уважно вивчав його бої. Взаємна повага, на думку британця, мотивує його до ретельної підготовки та кращого виступу. Він упевнений, що точний удар може завершити бій достроково, враховуючи інтенсивність тренувань.
