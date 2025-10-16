Олег Гончар

Чемпіон WBC у напівважкій вазі (до 79,4 кг) Давид Бенавідес (30-0, 24 КО) поділився думками про майбутнє своєї кар’єри.

У 28 років американець бачить перед собою ще 15 років на професійному ринзі, повідомляє The Ring.

«Моя кар’єра ще далека від завершення — попереду щонайменше 15 років у боксі. Я виступаю двічі на рік, і цього цілком достатньо, щоб залишатися у формі. Якщо правильно піклуватися про тіло, можна підтримувати цей ритм ще довго. Між боями є час для відновлення, родини та повноцінних тренувань — саме це приносить мені справжнє задоволення». Давид Бенавідес

Бенавідес планує залишатися в напівважкій вазі ще п’ять років, потім перейти в першу важку вагу (до 90,7 кг) на наступні п’ять, а згодом – до суперважкої (понад 90,7 кг).

У листопаді Бенавідес проведе поєдинок проти британця Ентоні Ярда (24-3, 23 КО) у Лас-Вегасі.