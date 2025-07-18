Інвестиційна компанія Геннадія Буткевича BGV Group Management виступає партнером Олександра Усика під час довгоочікуваного реваншу з Даніелем Дюбуа, який відбудеться 19 липня на стадіоні «Вемблі» у Лондоні. Партнерство бізнесу Геннадія Буткевича та боксера триває вже понад 10 років і об’єднане спільними цінностями: вірою в силу характеру, вірністю власним цілям, дисципліною та відповідальністю перед суспільством.

Цього року підтримка з боку компанії охопила весь цикл підготовки до бою — від тренувального табору в Іспанії до участі у бою-реванші. Окремо BGV Group Management долучилася до підтримки благодійних ініціатив команди Олександра Усика у межах бою. Зокрема, 18 липня у Лондоні відбудеться Business & Charity Gala Dinner, організований Usyk Foundation та платформою Ready to Fight за підтримки інвестиційної групи Геннадія Буткевича. Мета — зібрати £2,5 млн для будівництва житла для 64 українських родин, які втратили домівки через війну.

Олександр Усик зазначає:

«Свої люди не зникають — вони поруч роками. І я ціную це. Сьогодні моя команда — це вже понад 100 осіб. Це щоденна робота: тренування, реабілітація, логістика, безпека, організація поїздок, підготовка до бою, робота з медіа — усе це потребує величезних ресурсів. Я вдячний партнерам, які не просто поруч, а допомагають підтримувати операційну діяльність великої міжнародної команди, долучаються до благодійних ініціатив. Разом ми можемо більше — і для спорту, і для країни».

Для BGV Group Management підтримка спорту є одним із важливих напрямів бізнесу та водночас важливою соціальною складовою роботи. Із 2019 року компанія інвестує у спорт значні кошти, вбачаючи в цьому можливість розвитку не лише окремих команд, але і цілих напрямів чи регіонів.

Геннадій Буткевич, засновник BGV Group Management, пояснює:

«Принципи, що формують чемпіонів у спорті, є близькими і для бізнесу: наполегливість, командна гра, дисципліна, здатність ухвалювати складні рішення у непростих обставинах і перемагати.Ми розглядаємо розвиток українського спорту як одну з ключових частин нашої місії. Саме тому підтримуємо не лише бокс, а й футбол, гольф, кінний спорт, дитячий спорт та інші напрями».

Компанія BGV Group Management — інвестиційна компанія Геннадія Буткевича, яка заснована у 2015 році з метою створення інноваційних бізнесів, орієнтованих на виробництво продукції з високою доданою вартістю. Компанія має 5 бізнес-напрямів, в рамках яких розвиває проєкти у сферах видобутку, енергетики та інфраструктури, ритейлу, девелопменту, а також освіти й спорту. Компанія є одним із найбільших інвесторів в українську економіку: тільки за останні три роки BGV Group Management спрямувала 5,5 млрд грн у розвиток бізнес-проєктів.