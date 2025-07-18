Усик або Дюбуа? Син Майка Тайсона зробив гучну заяву перед боєм
Амір висловив впевненість у перемозі українця
близько 22 годин тому
Фото: Getty Images
Син легендарного чемпіона Майка Тайсона Амір Тайсон поділився своїм прогнозом на майбутній реванш між українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО). Слова наводить Boxing Mechanism.
Бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні.
Дюбуа став дорослішим як боксер, він справді додав. Але Усик все ще залишається бійцем найвищого рівня. На мою думку, він — найкращий супертяж з часів Леннокса Льюїса. Усик «прочитав» Дюбуа ще в першому бою, і цього разу буде ще більш домінуючим — як у поєдинку з Ф’юрі
Усик – гетьман: символічний образ українця перед боєм з Дюбуа.