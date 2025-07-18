«Усик наш супергерой». Хижняк впевнений в перемозі українця над Дюбуа
Олімпійський чемпіон-2024 впевнений, що українець здобуде переконливу перемогу над британцем
близько 21 години тому
Олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк в інтерв'ю Чемпіон Радіо висловив підтримку Олександру Усику (23-0, 14 КО) напередодні бою-реваншу проти Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО).
Він назвав чемпіона справжнім українським супергероєм та зауважив, що Усик вже має психологічну перевагу над британцем.
Олександр — мій близький друг. Це людина, яка завжди підтримує і словом, і ділом. Він наш супергерой. Я вдячний йому за ту силу, яку він несе.
Він також поділився враженнями від пресконференції, яка відбулася напередодні поєдинку:
Коли вони сиділи поруч, було видно — Олександр уже перемагає Дюбуа навіть просто своєю присутністю. Було важко дивитися на Дюбуа — він нервував і швидко пішов після битви поглядів. На мою думку, Усик вже виграє цей бій — як мінімум, на кілька раундів наперед.
Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Усиком та Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні.
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