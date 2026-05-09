Український боксер середнього дивізіону Дмитро Митрофанов (13-1-1, 6 КО) завершив професійну карʼєру. Про це для прес-служби ФБУ повідомив тренер Дмитра Вадим Казанін.

«Він вже зосередився на тренерській діяльності. Він вирішив, що вже досить боксувати.

Діма пройшов великий шлях як спортсмен, він пам‘ятає роботу нашої національної збірної, зараз він в команді Олександра Усика, і бачить весь тренувальний процес зсередини. Він багато знає, багато бачив.

Але я завжди кажу, що, аби стати справжнім тренером, потрібно не просто мати знання, це потрібно любити, і цим потрібно жити. Я йому зараз раджу, аби він взяв 2-3 хлопців, і починав працювати з ними.

Я завжди спокійний, коли він на тренуванні, я знаю, що навіть якщо мене не буде – тренування пройде добре та якісно. Діти з задоволенням тренуються під його керівництвом. Важливо, аби ці діти були тобі як рідні, треба любити їх як рідного сина.

Діма починає свою тренерську діяльність, маючи в разів 20 більше знань, ніж їх колись мав я. Стартові дані в нього чудові, а що ми будемо мати в підсумку його тренерської діяльності – побачимо».