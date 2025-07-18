Денис Сєдашов

Український боксер середньої ваги Дмитро Митрофанов поділився очікуваннями від реваншу між абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО), який відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Слова наводить Чемпіон.

Я був у тренувальному таборі Усика і бачив його форму. Думаю, що він може завершити бій достроково — у 9-10 раунді. У перших раундах, гадаю, Дюбуа буде активним, але все вирішить досвід і кондиції Олександра. Хоча прогнози робити не люблю. Дмитро Митрофанов

За словами Дмитра, Усик фізично здатен провести ще щонайменше п’ять боїв, але все залежатиме від його мотивації.

Усик перед Дюбуа: «Мотивує моя країна і наші воїни».