Японський «монстр» обійшов Усика і опинився на вершині рейтингу P4P від ESPN
Українець віддав пальму першості «королю» нижчих дивізіонів
близько 2 годин тому
ESPN на своєму офіційному сайті опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.
Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні Олександр Усик (24-0, 15 КО) опустився на друге місце.
Очолив рейтинг абсолютний чемпіон світу у другій легшій вазі японець Наоя Іноуе (32-0, 27 КО), який здобув перемогу над ексчемпіоном світу у трьох дивізіонах Дзунто Накатані (32-1, 24 КО).
Рейтинг P4P від ESPN:
1 (2). Наоя Іноуе
2 (1). Олександр Усик
3. Джессі Родрігес
4 (5). Давід Бенавідес
5 (4). Шакур Стівенсон
6 (7). Девін Хейні
7 (6). Дзунто Накатані
8. Джарон Енніс
9. Сауль Альварес
10. Джей Опетая
