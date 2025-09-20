Браян Мендоса: «Фундора боїться реваншу, я його нокаутую знову»
Американець нагадав, що вже нокаутував чинного чемпіона WBC у першій середній вазі
близько 2 годин тому
Американський боксер Браян Мендоса (23-4, 17 КО) різко висловився про чемпіона WBC у першій середній вазі Себастьяна Фундору (23-1-1, 15 КО), передає Bad Left Hook.
Цікаво, що Мендоса раніше вже перемагав Фундору.
«Я нокаутував Фундору на іншу планету, і він не зможе це забути. Він знає, що сталося, і в глибині душі розуміє, що це може повторитися. Фундора боїться і постійно уникає мене. Він знає, що я загроза для цього поясу, і я нікуди не дінуся».
У 2023 році Мендоса завдав Фундорі єдиної поразки в кар’єрі, нокаутувавши його в сьомому раунді.
Після поразки Фундора здобув титул WBC, перемігши Тіма Цзю в березні 2024 року. Мендоса, який після того бою програв два поєдинки, наразі наполягає на реванші.
Нагадаємо, Фундора наступний бій проведе проти Кіта Турмана.
Поділитись