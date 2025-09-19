Володимир Кириченко

Американський боксер першого напівсереднього дивізіону Френк Мартін (18-1, 12 КО) проведе наступний поєдинок з кубинцем Рансесом Бартелемі (30-3-1, 15 KO).

Бій пройде 25 жовтня на MGM Grand у Лас-Вегасі.

Нагадаємо, що цей поєдинок буде головним у безплатній частині шоу PBC на Prime Video. Головною подією вечора стане захист титулу WBC у першій середній вазі Себастьяна Фундори проти Кіта Турмана.

У червні 2025 року Френк програв Джервонті Девісу нокаутом у 8-му раунді.

Раніше Мартін розкритикував свого співвітчизника Кішона Девіса.